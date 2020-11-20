Дочь Оззи Осборна вышла на публику с выбитым глазом

Актриса разместила в соцсети видео, на котором она позирует во время съемок с забранными в хвост волосами сиреневого цвета, в пластиковом защитном экране на лице, а также с черной повязкой на левом глазу. «Все, что я могу сказать, — 2020», — подписала она пост, который набрал около 300 тысяч лайков.

Поклонники выразили сочувствие знаменитости в комментариях. «Будь проклят этот год. Надеюсь, твой глаз в порядке», «Поправляйся, все будет хорошо!», «Какой ужас, Келли. Скорейшего выздоровления», — писали они.

Осборн получила царапину на глазном яблоке во время работы с визажистом, когда тот наносил тушь для ресниц. «Когда мастер просит вас не шевелиться — пожалуйста, не шевелитесь», — пояснила случившееся актриса в своих Instagram-сторис, снятых во время посещения врача.

Она также отметила, что не имеет претензий к специалисту и винит в случившемся только себя.