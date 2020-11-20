«  
  »

Дочь Оззи Осборна вышла на публику с выбитым глазом

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, получила травму глаза и вышла на публику с тканевой накладкой. На ее публикации в Instagram обратили внимание в Page Six.

Актриса разместила в соцсети видео, на котором она позирует во время съемок с забранными в хвост волосами сиреневого цвета, в пластиковом защитном экране на лице, а также с черной повязкой на левом глазу. «Все, что я могу сказать, — 2020», — подписала она пост, который набрал около 300 тысяч лайков.

Поклонники выразили сочувствие знаменитости в комментариях. «Будь проклят этот год. Надеюсь, твой глаз в порядке», «Поправляйся, все будет хорошо!», «Какой ужас, Келли. Скорейшего выздоровления», — писали они.

Осборн получила царапину на глазном яблоке во время работы с визажистом, когда тот наносил тушь для ресниц. «Когда мастер просит вас не шевелиться — пожалуйста, не шевелитесь», — пояснила случившееся актриса в своих Instagram-сторис, снятых во время посещения врача.

Она также отметила, что не имеет претензий к специалисту и винит в случившемся только себя.

20 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  