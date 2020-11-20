До и после — фотографии последствий авиаударов ЦАХАЛа по Сирии

Утром в четверг, 19 ноября, официальный представитель ЦАХАЛа опубликовал фотографии, показывающие масштаб ущерба, нанесенного авиаударами израильских ВВС в ночь со вторника на среду по объектам в Сирии.

На фотографиях – как выглядел и выглядит «до и после» командный центр сирийской армии, а также по военный комплекс, обслуживающий иранские силы «Кудс».

Зарубежные источники сообщили о 10-ти погибших в результате авиаударов.