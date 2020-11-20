До и после — фотографии последствий авиаударов ЦАХАЛа по Сирии

ЦАХАЛ обнародовал фотографии, показывающие масштабы ущерба, нанесенные целям, атакованным израильскими военными самолетами в Сирии
Утром в четверг, 19 ноября, официальный представитель ЦАХАЛа опубликовал фотографии, показывающие масштаб ущерба, нанесенного авиаударами израильских ВВС в ночь со вторника на среду по объектам в Сирии.
На фотографиях – как выглядел и выглядит «до и после» командный центр сирийской армии, а также по военный комплекс, обслуживающий иранские силы «Кудс».
Зарубежные источники сообщили о 10-ти погибших в результате авиаударов.
צילום: דובר צה»ל
Накануне ЦАХАЛ обнародовал видео авиаударов, нанесенных в ответ на диверсию террористов из Сирии, нарушивших границу с Израилем и заложивших взрывное устройство на приграничной израильской территории на Голанских высотах.
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