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До и после — фотографии последствий авиаударов ЦАХАЛа по Сирии

ЦАХАЛ обнародовал фотографии, показывающие масштабы ущерба, нанесенные целям, атакованным израильскими военными самолетами в Сирии

Дамаск. Сирия. Иллюстрация

Утром в четверг, 19 ноября, официальный представитель ЦАХАЛа опубликовал фотографии, показывающие масштаб ущерба, нанесенного авиаударами израильских ВВС в ночь со вторника на среду по объектам в Сирии.

На фотографиях – как выглядел и выглядит «до и после» командный центр сирийской армии, а также по военный комплекс, обслуживающий иранские силы «Кудс».

Зарубежные источники сообщили о 10-ти погибших в результате авиаударов.

צילום: דובר צה»ל

Накануне ЦАХАЛ обнародовал видео авиаударов, нанесенных в ответ на диверсию террористов из Сирии, нарушивших границу с Израилем и заложивших взрывное устройство на приграничной израильской территории на Голанских высотах.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/224169

20 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Израиль, Новости ﻿
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