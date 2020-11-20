Диетолог назвал основную опасность мандаринов для людей

Российский врач-диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не рекомендуется есть мандарины. Его слова приводит «Росбалт».

Врач отметил, что хотя мандарины очень полезны, от них стоит воздержаться беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Кроме того, фрукт следует избегать при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите.

Моисеенко отметил, что если съесть слишком много мандаринов, может развиться аллергическая реакция. Она может протекать по-разному: как в виде раздражения на коже, так и в форме анафилактического шока, отека слизистых и удушья.

Однако если знать меру, мандарины, по мнению врача, могут принести много пользы, так как они богаты природными антиоксидантами, флавонодидами и витамином C. Моисеенко утверждает, что в одном фрукте содержится более 40 процентов от суточной нормы этого витамина. Витамин C способствует уменьшению хронического воспаления во внутренних структурах клетки, способен предотвращать воспаления в стенке кровеносных сосудов, способствуя профилактике атеросклероза, и играет важную роль в синтезе коллагена.

Диетолог подытожил, что мандарины — лучший фрукт для осенне-зимнего периода, так как их употребление способствует профилактике респираторных и вирусных инфекций, а также помогает быстрее выздороветь тем, кто уже болеет.