Чудо-женщина 1984: стала известна дата премьеры фильма

Компания «Warner Bros.» объявила, что премьера фильма «Чудо-женщина 1984» запланирована с 16 по 25 декабря 2020 года(в Украине, вероятно, релиз состоится 24 декабря). Интересно, что позже фильм появится и на стриминговой платформе «HBO Max», где его сможет просмотреть каждый желающий бесплатно.

В продолжении супергеройского фильма главная героиня Диана Принс окажется в середине 1980-х в Советском Союзе, где вынуждена будет вновь защищать человечество. Кроме того, на Чудо-женщину ждет и приятный сюрприз — воссоединение с любимым Стивом Тревором, который поможет ей в этой борьбе.