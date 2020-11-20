Чемпион по рестлингу Саша Бэнкс попала в «Мандалорца» без кастинга

Во втором сезоне в «Мандалорце» стало на одну сильную женщину больше — вслед за Джиной Карано, некогда бойцом MMA, актёрство решила попробовать рестлерша Саша Бэнкс. Но вопреки тому, что можно было подумать, она не сделала буквально ничего, чтобы попасть в проект такого уровня, — Джон Фавро сам предложил ей роль, впечатлившись девушкой после просмотра шоу с её участием. В общем-то, понять его можно.

«Джон Фавро обратился ко мне, после того как увидел моё интервью для Hot Ones. Я ему действительно понравилась, и он взял мой телефон. Потом мы созвонились по FaceTime, и он предложил мне стать частью «Мандалорца». Я не могла отказаться от такого, хоть и дико волновалась, потому что не знала, смогу ли совместить графики.» Но они всё организовали, и это случилось — эпизод получился невероятным.

Бэнкс сыграла Коску Ривз — девушку-мандалорца и соратницу Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) — и оказала непосредственное влияние на сюжет. Надо ли говорить, что её эмоции до сих пор зашкаливают: «Это же охрененные «Звёздные войны» — один из крупнейших франчайзов мира. Я до сих пор не могу перестать думать о том, как круто это было — быть частью не только «Звёздных войн», но и официально одного из величайших эпизодов в истории телевидения. Я могу смотреть его бесконечно. Это было очень крутое представление миру «Звёздных войн». Я в восторге».