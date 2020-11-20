Боксер Мейвезер сразится с Брюсом Ли

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер станет одним из участников проекта Pulse Evolution, и выступит в качестве разработчиков компьютерной игры.



По информации Mundo Deportivo, суть проекта состоит в том, чтобы проводить виртуальные бои между боксерами и бойцами на виртуальном ринге.

В планы разработчиков входят поединки с участием Мейвезера, Майка Тайсона, Мухаммеда Али, Шугара Рэй Леонарда и Брюса Ли.

К слову, Майк Тайсон померится силами с Мухаммедом Али, а соперниками Мейвезера станут Брюс Ли и Шугар Рэй Леонард. Компания Facebank планирует детально разработать внешность и поведение боксеров на ринге.