Билл Гейтс рассказал о новых опасностях пандемии в следующем году

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс пообещал больше плохих новостей о коронавирусе в ближайшие полгода. Об этом сообщает Daily Beast.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее», — сказал Гейтс.

Предприниматель выразил уверенность, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими. После этого, по его словам, объем выработки вакцины увеличится и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, Гейтс в очередной раз опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

Ранее Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету 2021 года, когда Соединенные Штаты смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение уровня смертности».