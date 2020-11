Парламент Германии отклонил законопроект о поддержке «Северного потока-2» Хёрд уже точно вернется к роли в «Аквамене 2» не смотря на скандал с Джонни Деппом » Bank of America: Поколение Z навсегда изменит модели инвестирования (Блумберг) — Есть мясо станут реже, а стыдиться летать на самолетах — чаще. Поколение Z меняет мир, и инвесторам надо быть наготове. Достигнув совершеннолетия, эта новая группа — «зиллениалы» — может потеснить знаменитых миллениалов, поддержать развивающиеся рынки и способствовать опережающей динамике своих излюбленных секторов, в то время как более старомодные компании могут уйти на второй план, говорится в недавнем аналитическом обзоре Bank of America Corp. «Начинается революция поколения Z: первое поколение родившихся в цифровом мире теперь вступает в ряды рабочей силы и побуждает другие поколения адаптироваться к себе, а не наоборот», — отмечают стратеги во главе с Хаимом Израэлем. Поколение Z — люди, родившиеся в период примерно с 1996 по 2016 год, — могут обойти миллениалов по совокупному объему доходов к 2031 году, говорится в обзоре BofA. При этом девять из 10 живут в развивающихся странах, а примерно 20% приходится на долю Индии. Такие страны, как Мексика, Филиппины и Таиланд, также могут выиграть от перемен. Отрасли, для которых благоприятны ожидаемые сдвиги, включают электронную коммерцию, сферу платежей, люксовые товары и услуги, медиаиндустрию и ESG-направление, пишет BofA, тогда как поставщики алкоголя, мяса, автомобилей и туристических услуг могут пострадать. BofA в августе провел исследование среди более чем 14 тысяч представителей поколения Z, и ниже приводится ряд выводов: Большинство придерживаются тех или иных ограничений на употребление мяса, многие не употребляют алкоголь

Они приветствуют новые технологии для управления финансами, включая мобильные платежи и криптовалюты, и это означает, что банкам и управляющим компаниям потребуется пересмотреть свои услуги

Среди 16-18-летних общаться с друзьями онлайн предпочитают 40% против 35% среди миллениалов и 30% — в поколении X

Среди опрошенных 18-24-летних около 18% регулярно ежемесячно следят за традиционными видами спорта, тогда как 21% регулярно каждый месяц смотрит киберспорт Если вам кажется, что эти прогнозы захватывают не очень длинную перспективу, BofA отмечает, что дальше придет поколение Covid. «Это поколение, которое в качестве способа решения проблем будет знать только бюджетные стимулы и легкие деньги от государства, что может открыть путь к универсальному базовому доходу и доступу к здравоохранению», — пишут стратеги. «Поколение C не сможет жить без технологий, которые будут охватывать все аспекты их жизни», — говорится в обзоре.

