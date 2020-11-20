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Байден назвал Трампа безответственным

Джо Байден назвал безответственным нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах и заявил, что не исключает возможности подачи иска к нынешней администрации, если она будет затягивать процесс передачи власти.

«Это невероятно разрушительные сообщения остальному миру о том, как функционирует демократия, — сказал Байден на пресс-конференции. — Мы являемся свидетелями невероятной безответственности».

Дональд Трамп пытается оспорить результаты выборов в нескольких штатах, но пока безуспешно: накануне суды в Аризоне и Пенсильвании отклонили иски республиканцев, а результаты пересчета голосов в Джорджии подтвердили победу Байдена.

Чтобы победить на выборах, один из кандидатов должен набрать 270 или более голосов выборщиков. В настоящий момент Джо Байден набирает 306 голосов, Дональд Трамп — 232.

20 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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