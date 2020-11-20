Австралийских спецназовцев обвиняют в убийстве 39 мирных афганцев

Солдаты австралийского спецназа казнили 39 заключенных, фермеров и других гражданских лиц во время войны в Афганистане, заявил командующий силами обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл.

По словам Кэмпбелла, культура «токсичной конкуренции», охватившая элитную Особую воздушную службу и Второй полк командoc Австралии, спровоцировала ослабление дисциплины, что привело к внесудебным казням.

По словам генерала, существовала практика «боевого крещения», когда новичков, которым еще не доводилось убивать в бою, заставляли казнить заключенных.

Нарушения, происходившие в период с 2006 по 2013 год, описаны в докладе генерального инспектора вооруженных сил, который в четверг был представлен с купюрами после четырехлетнего расследования.

Расследование показало, что в убийствах афганцев участвовали 25 австралийских солдат, и рекомендовало начать уголовное преследование в отношении 19 из них.

По словам генерала Кэмпбелла, среди жертв были подростки. Ни одно из убийств не произошло на поле боя.

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