$50 тыс. за выступление: Ротару едет в Россию на заработки

Советская и украинская певица София Ротару вернется в Россию после годового перерыва. Об этом рассказал «Собеседнику» директор артистки Сергей Лавров

По словам директора, Ротару, как и многие артисты, сейчас сидит без работы. При этом она не снижает расценки — ее выступление оценивается в 50 тысяч долларов, а гонорар она согласна получать только в валюте.

«Да, выступлений у Софии Михайловны нет, — подтверждает концертный директор певицы Сергей Лавров. Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически», — сказал Лавров.

Из-за этого заказчики предпочитают выбирать артистов с более низкими расценками.

Однако София Ротару иногда выступает бесплатно и собирается в ближайшее время сделать это в России.

«София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным», — отметил директор певицы.

Ранее, как писал «Рамблер», стали известны гонорары российских звезд на новогодние корпоративы. Самым дорогим исполнителем, как и годом ранее, оказался Сергей Шнуров. Его выступление на корпоративе обойдется в 150 тысяч долларов — примерно 11,5 млн рублей.