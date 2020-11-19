Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт установил новый рекорд в Instagram

Исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере Руперт Гринт установил новый мировой рекорд в Instagram.

Неделю назад Руперт Гринт обрадовал фанов и, наконец, завел Instagram. Естественно, исполнитель одной из главных ролей в самом популярном фильме о юном волшебнике не мог не включиться в борьбу за рекорды Instagram.

Так, свой первый миллион подписчиков он набрал за 4 часа и 1 минуту, что стало новым рекордом Сети. Таким образом он побил предыдущий рекорд, который принадлежал 94-летнему натуралисту сэру Дэвиду Аттенборо, всемирно известному автору документальных фильмов о природе. Аттенборо набрал свой первый миллион за 4 часа и 44 минуты.

Напомним, в своей первой публикации Руперт Гринт пошутил, что теперь он в Instagram, хотя и с опозданием на целое десятилетие, и показал первое фото со своим шестимесячным ребенком — дочерью Венсдей. На сегодняшний день у Руперта Гринта 3,3 млн подписчиков.

Третий рекорд Сети принадлежит актрисе Дженнифер Энистон. В октябре 2019 года она зарегистрировалась в Instagram, и вызвала тем самым сбой в Сети. Тогда она набрала своей первый миллион подписчиков за 5 часов и 16 минут.