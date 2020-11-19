Закари Ливай сыграет отца, который воспитывает тяжело больного сына

Звезда супергеройского фильма «Шазам!» Закари Ливай снимется в драме Lionsgate «Несломленный мальчик» (The Unbreakable Boy), основанной на реальных событиях.
Как сообщает deadline, в основу проекта легла одноименная книга Скотта Майкла Леретта. В ней он подробно описал историю своего сына Остина — ребенка-аутиста с редким заболеванием костей. Искренний взгляд парня на жизнь сплотил окружающих и заставил отца видеть в сыне символ нерушимого духа и оптимизма.
Ливай сыграет отца мальчика. Имена остальных членов актерского состава пока не озвучены.
За сценарий и постановку отвечает Джон Ганн.
Съемки начнутся в конце этого месяца в Оклахоме, дата выхода не известна.
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