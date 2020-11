Врачи обнаружили феномен у пациентки — блуждающую селезенку

Американские медики сообщили о редком заболевании у 36-летней пациентки со множественными патологиями пищеварительной системы. На компьютерной и магнитно-резонансной томограммах, сделанных с разницей в несколько дней, врачи обнаружили селезенку в разных местах брюшной полости в разные дни. Женщине поставили диагноз «блуждающая селезенка», сообщается в The New England Journal of Medicine.

Блуждающая селезенка возникает из-за слабости селезеночных связок: при таком состоянии селезенка может свободно перемещаться по брюшной полости, иногда даже проваливаясь в малый таз, и довольно редко в составе диафрагмальных грыж может проникать в грудную полость. Во время движения селезенка может вызвать скручивание сосудов и нервов в ее оболочке или вблизи нее. Часто она скручивает хвост поджелудочной железы, что может вызвать острый панкреатит. Однако это очень редкое заболевание: по состоянию на 2005 год было зарегистрировано менее 500 случаев заболевания. Чаще всего она диагностируется у маленьких детей, а также у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Основной метод лечения этого состояния — удаление селезенки.

Александр Вестер (Alexander Wester) с коллегами из Мичиганского университета описал случай блуждающей селезенки у 36-летней женщины, которая обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на боли в животе и рвоту в течение последних суток. В ее анамнезе числилось несколько серьезных болезней пищеварительной системы: язвенный колит, цирроз печени, возникший после воспаления желчных протоков. Кроме того, ей удалили всю толстую кишку, желчный пузырь и аппендикс.

За два дня до поступления пациентка проходила скрининг на гепатоцеллюлярную карциному с помощью МРТ. На томограммах селезенка располагалась в левой части живота, наряду с нормально выглядящей поджелудочной железой. Свежая компьютерная томография брюшной полости показала, что селезенка расположена в правом нижнем квадранте живота, а хвост поджелудочной железы закольцован снизу и справа. При этом в биохимическом анализе крови врачи обнаружили резкое повышение уровня фермента поджелудочной железы липазы до 682 международных единиц на литр при норме от 5 до 50 международных единиц на литр.

Пациентке скорректировали водно-электролитный баланс и прописали внутривенное обезболивающее, что дало положительный эффект: боль в животе и рвота исчезли. Врачи отложили удаление селезенки, поскольку пациентка находилась в очереди на трансплантацию печени и проходила соответствующие обследования.