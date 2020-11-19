В Украине зафиксированы рекордные 13357 заражений COVID-19 в течение суток, 257 человек скончались

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
В течение суток 18 ноября было зафиксировано 13357 новых случаев коронавируса (из них дети — 539, медработники — 673), 257 пациентов умерли, 7400 — выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
м. Киев — 55203 случаи;
Винницкая область — 14 532 случая;
Волынская область — 20 150 случаев;
Днепропетровская область — 25 028 случаев;
Донецкая область — 18 790 случаев;
Житомирская область — 24 542 случая;
Закарпатская область — 20 463 случая;
Запорожская область — 21 481 случай;
Ивано-Франковская область — 30 091 случай;
Киевская область — 27 347 случаев;
Кировоградская область — 3931 случай;
Луганская область — 5385 случаев;
Львовская область — 39 229 случаев;
Николаевская область — 13 769 случаев;
Одесская область — 35 440 случаев;
Полтавская область — 16 935 случаев;
Ровенская область — 26 442 случая;
Сумская область — 20 124 случая;
Тернопольская область — 24 552 случая;
Харьковская область — 49 618 случаев;
Херсонская область — 7946 случаев;
Хмельницкая область — 24 485 случаев;
Черкасская область — 15 759 случаев;
Черновицкая область — 29 612 случаев;
Черниговская область — 12 656 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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