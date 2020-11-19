«Это уже агония» Порошенко ответил Зеленскому на угрозу штрафовать владельца спортклуба «5 элемент» Британия делает рекордные инвестиции в армию » В Украине зафиксированы рекордные 13357 заражений COVID-19 в течение суток, 257 человек скончались По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в Украине зафиксировано 583 510 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 10 369 — летальные, 266479 человек выздоровели Об этом сообщает пресс служба МОЗ. В течение суток 18 ноября было зафиксировано 13357 новых случаев коронавируса (из них дети — 539, медработники — 673), 257 пациентов умерли, 7400 — выздоровели. По регионам заболеваемость распространяется следующим образом: м. Киев — 55203 случаи;

Винницкая область — 14 532 случая;

Волынская область — 20 150 случаев;

Днепропетровская область — 25 028 случаев;

Донецкая область — 18 790 случаев;

Житомирская область — 24 542 случая;

Закарпатская область — 20 463 случая;

Запорожская область — 21 481 случай;

Ивано-Франковская область — 30 091 случай;

Киевская область — 27 347 случаев;

Кировоградская область — 3931 случай;

Луганская область — 5385 случаев;

Львовская область — 39 229 случаев;

Николаевская область — 13 769 случаев;

Одесская область — 35 440 случаев;

Полтавская область — 16 935 случаев;

Ровенская область — 26 442 случая;

Сумская область — 20 124 случая;

Тернопольская область — 24 552 случая;

Харьковская область — 49 618 случаев;

Херсонская область — 7946 случаев;

Хмельницкая область — 24 485 случаев;

Черкасская область — 15 759 случаев;

Черновицкая область — 29 612 случаев;

Черниговская область — 12 656 случаев. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях», — отметили в Минздраве. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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