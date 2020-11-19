В ООН предрекли рост детской смертности из-за пандемии

Из-за последствий пандемии до конца этого года еще у 6-7 млн детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания.

В итоге вырастет уровень детской смертности — станет более чем 10 тыс. дополнительных случаев детской смертности в месяц, главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии, отмечено в докладе экспертов Детского фонда ООН (UNICEF).

Эксперты отмечают, что угрозу для детей представляет не сам COVID-19, а перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. Из-за воздействия пандемии на образование, питание и общее благополучие, в ООН прогнозируют появление т. н. «потерянного поколения» детей. По статистике, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 млн учащихся в 30 странах мира.