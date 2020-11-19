В МОФТ подготовили список брокеров по категориям

Если Вы когда-то искали брокера по конкретным параметрам, то наверняка знаете, сколько времени отнимает этот процесс. Детальное изучение торговых условий брокеров, их предложений, самостоятельная сортировка брокеров по тому или иному признаку — это крайне долго, а для начинающих трейдеров еще и сложно.

Специалисты МОФТ решили упростить эту задачу для Вас и сформировали отдельный раздел, где брокеры разделены на самые основные категории, в каждой из которых можно найти популярные и надежные компании, а также перейти в профиль брокера для детального изучения всех особенностей торговли в конкретной компании.

На сайте МОФТ Вы с легкостью сможете выбрать брокера в той или иной категории с минимальными затратами времени и усилий. В этом разделе брокеры разделены по следующим признакам и категориям: для начинающих трейдеров или инвесторов, ПАММ-брокеры, биткоин-брокеры, CFD-брокеры, брокеры для скальпинга. А также брокеры по регуляторам, платежным системам, типам счетов и т.д.

Переходите на страницу этого раздела и изучайте интересующую Вас информацию, регистрируйтесь на сайте https://tradersunion.com/ru/, выбирайте брокера и приступайте к работе на Форекс.