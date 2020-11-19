В британской традиционной охоте лису заменили человеком

Конная охота на лис, традиционная забава английской аристократии, была запрещена в Соединенном Королевстве в 2006 году. Но ни ревнители традиций, ни заводчики английских гончих не пожелали смириться с потерей и придумывают новые способы удовлетворить инстинкт погони — и у собак, и у людей. Среди способов заменить традиционное преследование лисы появилась и охота на человека. Не волнуйтесь, крови не будет!





71-летний Брайан Темпл из нортхемптоншира — егерь и владелец охотничьих угодий в Нортхемптоншире. Много лет для него и его британских гончих 1 ноября становилось началом безудержного бега по полям и лесам за рыжими хищниками. На организованную Брайаном охоту на лис приезжало множество охотников, а его гончие удовлетворяли свой охотничий инстинкт, загоняя добычу. Однако уже больше 10 лет они лишены такой возможности. Для собак это непереносимо, говорит Брайан, ведь охотничий инстинкт у них в крови. «Охота — их удовольствие, их счастье, — говорит Брайан. — Она для них -все».



Чтобы удовлетворить охотничий инстинкт собак, а заодно сохранить аристократическую охотничью традицию, британские охотники в последние годы устраивают охоты по искусственному следу, который создают из смеси масла с фекалиями или мочой животного. Однако, как утверждают владельцы собак, это не заменит настоящей охоты: свора работает не так слаженно и быстро, как при погоне за реальной живой добычей. И тогда егеря придумали идею поинтереснее: охоту с живой добычей, но без жертвы. Свора борзых, сопровождаемая охотниками на лошадях, идет по следу человека, который уходит от собак, имея солидную фору по времени. Собаки с удоволсьтвием участвуют в такой охоте, а догнав добычу, не нападают на нее, а, напротив, проявляют дружелюбие и, окружив «жертву» радостно машт хвостами. По утверждению охотников, никакой опасности для «жертвы» в этом нет: борзые генетически привязаны к человеку и слушаются его, и никогда не причинят ему вреда.



Как утверждает Брайан, найти кандидата на роль «добычи» не так уж сложно: многие соглашаются из любопытства, из азарта или просто ради хорошей физической нагрузки. Никаких травм «добыча» не получает. такую охоту здесь называют «охотой по чистому следу» — собака ориентируется только на запах добычи.



Охота «по чистому следу» пользуется популярностью и у охотников — каждое воскресенье к Брайану приезжает не менее 50 человек. Охота на своей лошади обойдется участнику в 70 фунтов (около 10000 рублей).



Подобные охоты организует порядка 12 хозяйств в стране. Однако охотники Британии все еще надеются, что традицию удастся вернуть, и традиционная охота на лис все же будет разрешена. Тем более, что после запрета охоты лисы, расплодившись, превратились в настоящее бедствие, и на их разбойничьи выходки жалуются многие фермеры.