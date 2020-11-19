В Беларуси уже репрессируют деревья

Из-за БЧБ флага и мемориала по убитому Роману Бондаренко, коммунальщики спилили целое дерево.
Жители деревни Холма, Дзержинского района установили на нём БЧБ-флаг, а после трагического убийства Романа Бондаренко там появился импровизированный мемориал памяти.
Вчера в деревню приехали коммунальные службы. Они выбросили лампадки, портрет убитого, сняли национальную символику и повредили дерево.
Сегодня история получила продолжение: ещё молодое и здоровое деревце просто спилили, чтобы нельзя было вывесить флаг — очень символично. Руководил процессом целый председатель Фанипольского сельсовета Владимир Лобач.
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