Михаил Боярский заявил, что он миллиардер В Турции обвал экономики — резервы начали резко таять » В Беларуси уже репрессируют деревья Из-за БЧБ флага и мемориала по убитому Роману Бондаренко, коммунальщики спилили целое дерево. Жители деревни Холма, Дзержинского района установили на нём БЧБ-флаг, а после трагического убийства Романа Бондаренко там появился импровизированный мемориал памяти. Вчера в деревню приехали коммунальные службы. Они выбросили лампадки, портрет убитого, сняли национальную символику и повредили дерево. Сегодня история получила продолжение: ещё молодое и здоровое деревце просто спилили, чтобы нельзя было вывесить флаг — очень символично. Руководил процессом целый председатель Фанипольского сельсовета Владимир Лобач.

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