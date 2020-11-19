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В Беларуси уже репрессируют деревья

Из-за БЧБ флага и мемориала по убитому Роману Бондаренко, коммунальщики спилили целое дерево.

Жители деревни Холма, Дзержинского района установили на нём БЧБ-флаг, а после трагического убийства Романа Бондаренко там появился импровизированный мемориал памяти.

политика,дно пробито еще глубже,Беларусь,страны,коммунальщики,репрессии,ебанутым нет покоя
политика,дно пробито еще глубже,Беларусь,страны,коммунальщики,репрессии,ебанутым нет покоя

Вчера в деревню приехали коммунальные службы. Они выбросили лампадки, портрет убитого, сняли национальную символику и повредили дерево.

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г ШЧ 1 ж J Й,политика,дно пробито еще глубже,Беларусь,страны,коммунальщики,репрессии,ебанутым нет покоя

Сегодня история получила продолжение: ещё молодое и здоровое деревце просто спилили, чтобы нельзя было вывесить флаг — очень символично. Руководил процессом целый председатель Фанипольского сельсовета Владимир Лобач.

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19 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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