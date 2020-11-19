Умерла актриса Любовь Румянцева

Все больше легендарных актеров эпохи уходят из жизни. Сегодня, 18 ноября, умерла актриса театра и кино Любовь Румянцева, которая наиболее известна по фильмам «Альпийская баллада», «Годен к нестроевой», а также «Аннычка» и «Колыбельная». Актриса внесла большой вклад в развитие белорусского кино и театра и сыграла в более 60 кинолентах.

Причина смерти Любови Румянцевой пока не называется, а тем временем мы вспоминаем ее творческий путь: от театра до кинематографа.

Любовь Румянцева родилась в городе-курорте Пятигорске 18 апреля 1943 года. Уже в возрасте 21 года Любовь заявила о себе как о театральной актрисе, выйдя на сцену Московского драматического театра на Малой Бронной. В это время она еще училась в театральном – ГИТИСе и выпустилась в 1966 году. К моменту выпуска у актрисы уже было несколько значимых ролей в кино – в фильмах «Колыбельная» и «Альпийская баллада». Последний принес ей широкую известность.

После института Любовь Румянцева уже начала активно развиваться как киноактриса и получила работу на киностудии «Беларусьфильм».

Спустя более десяти лет Любовь Румянцева начала выступать на сцене Русского академического драматического театра имени Максима Горького в Минске, а затем стала ведущим мастером сцены театра-студии киноактёра РУП «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм».

Карьера актрисы длилась более 50 лет. Любовь Румянцева продолжала играть до 2013 года.

Любовь Румянцева: фильмография

Актриса дебютировала в фильме «Колыбельная», который вышел в 1959 году. Режиссер фильма – Михаил Калик, который известен своей кинолентой «До свидания, мальчики».

Затем в 1965 году на экраны вышла экранизация одноименной повести Василия Быкова «Альпийская баллада», в которой Любовь Румянцева сыграла главную роль – бывшую узницу концлагеря, итальянку Джулию. Благодаря фильму актриса обрела всесоюзную популярность, а на тот момент ей было всего 22 года.

Следующей выдающейся ролью актрисы стала роль старшины разведроты Лены Королевой в комедийном военном фильме «Годен к нестроевой».

Среди других знаменитых фильмов Любови Румянцевой – «Контракт со смертью», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Наш бронепоезд», «Надежный человек», «Из ада в ад», «Расписание на послезавтра». В кино Любовь Румянцева играла разноплановые роли: от жены президента до учительницы.

Любовь Румянцева в театре

Внушительную часть своей жизни актриса посвятила театру. Она играла в «Гамлете», «Пигмалионе», спектаклях «Кто боится Рэя Бредбери», «Генералы в юбках». За свою театральную деятельность Любовь Румянцева получила не только множество оваций зрителей, но и немало наград.