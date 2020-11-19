Ученые узнали, какой продукт снижает риск развития рака толстой кишки

Специалисты провели масштабное исследование с участием 476 160 участников. В течение 15 лет изучались диетические привычки людей и их влияние на здоровье.

За этот период у 6291 участника развился рак толстой кишки. При этом употреблявшие рыбу в среднем три раза в неделю (около 359,1 грамма), смогли снизить риск развития колоректального рака на 12% по сравнению с теми, кто ел рыбу только один раз в неделю (около 63,49 грамма).

Ученые советуют включить в рацион жирные виды рыбы, такие как лосось и тунец. Содержащиеся в них кислоты важны для роста и нормальной работы мозга и необходимы для многих метаболических процессов.