Создатели «Лиги справедливости Зака Снайдера» пообещали бомбу

Вагнер не стал уточнять, что именно он имел в виду.

Зак Снайдер готовит какой-то большой сюрприз всем поклонникам его творчества и сторонникам создания новой версии «Лиги справедливости». Об этом свидетельствует публикация кинооператора Фабиана Вагнера на его официальной станице в Instagram.

«Предвкушаю, какую бомбу Зак собирается сбросить. Спасибо всем фанатам, которые помогли этому случиться», — гласил его комментарий под снимком, на котором постановщик был запечатлен с бутафорской бомбой. Вагнер не стал уточнять, что именно он имел в виду. Вполне возможно, что речь шла о новом трейлере мини-сериала «Лига справедливости Зака Снайдера».

Напомним, что в октябре 2020 года режиссер приступил к масштабным съемкам новых эпизодов для своей версии. В работе были задействованы некоторые исполнители ключевых ролей. Стоимость создания проекта оценивалась в 70 и более миллионов долларов.

Точная дата релиза на момент публикации данной заметки не называлась. Ожидалось, что «версия Снайдера», на создании которой так настаивали поклонники, будет представлена зрителям с помощью потокового сервиса HBO Max в 2021 году.