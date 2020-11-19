Согласован третий пакет санкций ЕС по Белоруссии

Министры иностранных дел ЕС согласовали третий пакет санкций по Белоруссии. Этот вопрос обсуждался в ходе неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС, передает «Интерфакс» со ссылкой на журналиста «Радио Свобода».

Пакет санкций планируется подготовить к концу ноября — началу декабря. В него включат физических и юридических лиц. Фамилии пока не разглашаются.

Белорусский лидер Александр Лукашенко «не идет на конструктивный диалог с обществом», и ситуация в Белоруссии за последнее время только ухудшилась, признали в ЕС, пишет СМИ со ссылкой на неназванный источник.

Напомним, в Белоруссии с августа продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов, на которых действующий лидер страны Александр Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.