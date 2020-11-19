Сестра Кейт Мосс Лотти призналась, что она активный пансексуал

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти на днях решила откровенно ответить на вопросы своих поклонников в инстаграме. Так, один из подписчиков спросил ее, будет ли она когда-нибудь встречаться с женщиной. И 22-летняя модель этого исключать не стала.

Я пансексуал, так что не возражаю против любого пола. Все меняется каждый день. Зависит от того, кого я встречу,

— отметила она.

А когда ее спросили, что для нее является выходом за пределы зоны комфорта, Лотти отметила, что это определенно отношения с мужчиной.

Лотти также рассказала, что для нее значит пансексуальность.

Пансексуальность — это когда ты не ограничен в выборе биологического пола или гендерной идентичности партнера,

— считает Лотти.

Лотти Мосс присоединилась к списку знаменитостей, которые ранее также признавались в своей пансексуальности. Об этом публично уже заявляли Майли Сайрус, Кара Делевинь, Белла Торн, Тесс Холлидей и другие.

Понятие «пансексуальность» имеет греческий префикс pan, что означает «все». В отличие, к примеру, от бисексуалов пансексуалы вообще не учитывают гендер при выборе партнеров, в то время как первые обращают на это внимание.

Кейт и Лотти Мосс