Сергей Бульба: «Народное сопротивление в Беларуси, только начинается…»

Один из лидеров беларуской оппозиции, Сергей Бульба, ещё в 1994 году, предупреждал соотечественников о том к чему может привести увеличение государственных полномочий Лукашенко.

Сейчас Сергей, на которого режим беларуского диктатора много лет назад объявил на него охоту находится в вынужденной политической эмиграции в Украине, где продолжает свою борьбу с режимом, формируя новую политическую платформу, способную сместить диктатора.

В интервью британскому изданию EU Reporter раскрыл много важных подробностей, которые ускользнули от внимания мировых СМИ

— Сергей, Вы один из немногих, кто ещё перед приходом Александра Лукашенко к власти, указывали на возможность установления диктатуры с его стороны …

— Предвидеть, что Лукашенко превратится в диктатора, было не сложно. Ведь Александр Лукашенко, до начала своей политической карьеры, был политруком в тюрьме. Воспитанный настоящим – комиссаром, Лукашенко умел цинично и лживо манипулировать мнением простых людей ,не бояться проліть кровь. Но после развала СССР, белорусские элиты и общественность были не готовы к построению Независимого Беларуского Государства. Поменяв флаг, и сделав первые шаги в культурном осознании, пришедшая власть не готова была предложить белорусам целостную концепцию развития Нового Государства. Начался экономический и политический кризис, которым воспользовался Лукашенко при поддержке КГБ (в первую очередь российской части КГБ, которая сделала ставку на Лукашенку как на человека который восстановит СССР .)

— Сергей, тогда в 90-х годах, вы также: массово выводили людей на акции протестов. Почему не удалось убрать от власти диктатора — Лукашенко?

— В то время, многие беларуские политические партии, сформировавшиеся из остатков советского комсомола, искренне считали, что достаточно вывести на улицы большую толпу и Лукашенко убежит сам. Ставка не делалась на системное сопротивление и формирование модели Нового Государства. Мелкие политические партии и общественные движения были стравлены между собою КГБ, и уделяли больше внимания внутренней конкуренции, чем борьбой с зарождающейся системой диктатуры Лукашенко. Те кто вёл себя иначе — подвергались либо уничтожению , либо как в моём случае — вывезли в лес — избили до такой степени что я пережил клиническую смерть от потери крови, и бросили там же умирать. Но я — выжил.

— После Вашего вынужденного уезда в политическую эмиграцию, ситуация в Беларуси изменилась?

— Мы никогда не прекращали деятельности по подготовке того момента, когда большая часть беларуского народа поймёт, что нельзя жить в анахронической социальной модели общества. Когда весь цивилизованный мир идёт по пути развития. После появления интернета и его широкого внедрения, нам всем, кто работал над устранением тоталитарной системы в Беларуси, стало на много легче доносить своё мнение к сознательным гражданам…

Если вы обратите внимание, именно молодёжь, которая умеет пользоваться современными информационными технологиями, составляет костяк нового повстанческого движения. Именно «новое поколение» восстало против перспективы: жить всю свою оставшуюся жизнь в старом «концлагере Лукашенко» …

— Молодёжь Беларуси поддержала новых политических лидеров?

— Я бы так не сказал … Правильнее было бы сказать, что беларуский народ – воспользовался теми, кто хотел стать: «новым политическим лидером». Стремление к Свободе и жизни в нормальном демократическом, европейском обществе, пробудилось после того, как Лукашенко попробовал сыграть в видимость демократических выборов. Беларуский народ голосовал: не «за Тихановскую», а голосовал таким образом: «против Лукашенко». Против той системы обмана, которая неминуемо ведёт страну в экономическую и политическую пропасть…

— Какова по Вашему мнению, «роль Москвы» в процессах, происходящих сейчас в Беларуси?

— Однозначно, московский Кремль заинтересован в приходе к власти в Беларуси более управляемого руководителя после Лукашенко. Ведь «беларуский диктатор» однозначно обманывает российских правителей в стремлении к дальнейшей совместной интеграции. Москва более не заинтересована в Лукашенко, и стремиться создать ряд политических проектов, которые будут гарантировать полную контролируемость Беларуси со стороны России …

— Неужели народ Беларуси не видит, что дальнейшее заигрывание с промосковскими силами, приведёт Беларусь к судьбе Сирии?

— Информационное, экономическое, политическое влияние различных групп из Москвы – очень сильное в Беларуси. Но более 75% белорусов видит будущее своей страны в развитии отдельно от системы московского тоталитаризма. России нечего предложить Беларуси кроме: коррупции, криминала, насилия и олигархии …

Наш народ: способен оказать достаточно жёсткое сопротивление атакам на Независимость. Если Россия и дальше продолжит реализовывать в Беларуси «сирийский сценарий», то белорусские партизаны способны повторить подвиги «Великого Княжества Литовского» … (смеётся)…

— Как Беларусь способна противостоять агрессии Москвы, не имея достаточно сил?

— Сила Народа состоит не в вооружении, а в решимости отстаивать собственную Волю! Опыт Украины показывает, что можно эффективно сопротивляться, не имея даже достаточного ресурса…

В армии и правоохранительных органах Беларуси, достаточно умных и порядочных офицеров, которые увидели, как Россия поступила с офицерами, предавшими «независимую Украину». Тех офицеров, которые предадут Беларусь в интересах России, ожидает судьба всех предателей: Москва всегда уничтожала тех, кто ей сослужил службу!

История — Крыма, Донбасса, а теперь и Армении показывает, что нельзя сотрудничать с Москвой. У беларуского народа есть достаточно сил и понимания, чтобы оказать российской агрессии достойный отпор!

— Скажите Сергей, а это правда, что Россия уже прислала в Беларусь для защиты режима Лукашенко?

— Если вы внимательно посмотрите на видеосъёмку с событий из Беларуси, то сможете обратить внимание на «людей в чёрном». Часть одетых в чёрную униформу, люди без опознавательных знаков, это и есть привезённые из России в Беларусь «помошники». Именно эти, «люди в чёрном» оказывают самое жёсткое издевательство по отношению к белорусскому гражданскому протесту…

По сути: вооружённая гибридная агрессия России в Беларусь уже началась! Получив от Лукашенко молчаливое одобрение, Москва ввела несколько тысяч, как они любят говорить: «их там нет». Российские спецназовцы, одетые в «чёрную форму», избивают мирных граждан, издеваются над задержанными политическими протестантами, насилуют женщин и выкрадают лидеров сопротивления…

Мировое сообщество не хочет видеть – очевидного, что издевательство над людьми в Беларуси, это уже даже не политические репрессии Лукашенко, а типичная гибридная агрессия России!!!

— Как Вы считаете, белорусы сдадутся открытому насилию и прекратят сопротивляться???

— Я считаю, что настоящее Беларуское Сопротивление только начинается! На смену «женщинам с цветами» выйдут – мужчины. Офицеры, для которых слово «Честь» не пустое место, скажут своё веское слово. Молодёжь Беларуси – способна на Поступки…

По-настоящему свободный народ — рождается только в непримиримой борьбе!

— Как Вы видите Беларусь: «после Лукашенко»?

— Задачей политического движения Беларуси на сегодня является скоординированная разработка новой модели государства, новой модели экономики, подготовка будущих госслужащих-мэнэджеров способных в краткие сроки провести экономические и политические реформы . Лукашенко — как предстовитель советского информационного пространства — а , мы, — несём новые , иногда — революционные подходы как экономике, так и в социальной сфере — новую избирательную систему, новое территориально- административное деление. И т.д

Жизненный опыт тысяч белорусов, которые десятилетиями не прекращали сопротивление диктатуре Лукашенко, способен стать «хребтом для Новой Власти», которая не допустит установления в Беларуси марионеточного антидемократического промосковского правительства.

— Благодарим Вас за интервью. Хотим пожелать успехов народу Беларуси. Надеемся, что многие люди из международного сообщества окажут помощь в вашей справедливой борьбе!

Сергей Бульба, белорусский общественный деятель, активный участник ряда демократических и патриотических организаций.