С помощью «Хаббла» сфотографировали гигантскую гравитационную линзу

В центре представленного снимка космического телескопа «Хаббл» можно увидеть интересный оптический эффект, предсказанный еще Общей теорией относительности. Речь идет о гравитационной линзе. Этот феномен возникает, когда какой-то массивный объект находится на линии соединяющей наблюдателя и более далекий фоновый источник излучения. В результате его гравитация может усилить свет от этого фонового тела, фактически выступая в качестве линзы.



В данном случае гравитационная линза была создана массивным галактическим скоплением. Его гравитация не просто усилила свет от более далеких галактик, но и искривила его, заставив двигаться к нам разными путями. Это привело к тому, что их изображения превратились в вытянутые полосы. В качестве примерка можно привести галактику LRG-3-817, которую можно увидеть слева от центра изображения. Для нас она выглядит как дуга, хотя конечно в реальности LRG-3-817 имеет вполне традиционный вид.

Астрономы давно научились использовать гравитационные линзы в качестве природных телескопов. Феномен предоставил им уникальную возможность изучать настолько тусклые объекты, что их не способны рассмотреть даже самые мощные земные обсерватории. Именно благодаря гравитационным линзам астрономы смогли увидеть самые первые галактики, существовавшие всего через 400 млн лет после Большого взрыва.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»