Режиссер «Тебя никогда здесь не было» адаптирует роман Стивена Кинга

Линн Рэмси, снявшая триллер «Тебя никогда здесь не было», займется экранизацией романа Стивен Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» студии Village Roadshow. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, среди продюсеров фильма – Кристин Ромеро, Рой Ли и Джон Берг.

Опубликованный в 1999 году роман рассказывает историю Триши Макфарленд, которая заблудилась в лесу, отправившись туда в поход с матерью и братом. Девятилетняя девочка, боящаяся темноты, блуждала по лесу несколько дней, уходя все дальше и дальше от цивилизации. Без питья и еды, страдая галлюцинациями, Триша вела беседы со своим кумиром – бейсболистом Томом Гордоном. В какой-то момент она начинает верить, что ее преследует сверхъестественное чудовище, и вскоре испытаниям подвергается не только ее изнеможденное тело, но и разум. В год выхода книга стала бестселлером.

Предполагается, что съемки начнутся в 2021 году.

Рэмси известный участник фестивального кино. В 2011 году вышел ее фильм «Что-то не так с Кевином» с участием Тильды Свинтон, а в 2017 году в Каннах она заслужила овации, продлившиеся семь минут, после демонстрации фильмы «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом в главной роли.