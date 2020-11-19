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Прожившие в браке 63 года супруги умерли в один день от COVID-19

В итальянском городе Сесто-Сан-Джованни прожившие в браке 63 года супруги умерли в один день от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное информационное агентство Ansa.

82-летний Винченцо Молино и его 83-летняя жена Ольга заболели COVID-19 и скончались в воскресенье, 15 ноября, с разницей в несколько часов. «Они не выходили на улицу и были очень осмотрительными; только дедушка ходил за продуктами и в аптеку, но, к сожалению, они заболели», — говорит одна из внучек Молино — Катя.

26 сентября супруги отпраздновали 63-летнюю годовщину свадьбы. «Они всегда были вместе», — утверждает Катя. По ее словам, когда пару доставили в больницу и вынужденно разлучили, Ольга попросила принести в ее палату пиджак Винченцо, чтобы она могла ощущать его присутствие.

19 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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