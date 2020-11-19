В Колорадо обнаружили белку умершую от бубонной чумы Меган Маркл призналась в предоставлении личной информации авторам книги » Подлодка США USS Providence прошла Северный морской путь незаметно для российских военных Американская атомная подводная лодка вошла в Северный морской путь и незаметно прошла в данном районе, вопреки официальным запретам России. Атомная подводная лодка ВМС Соединенных Штатов Америки USS Providence вошла в воды Северного морского пути, несмотря на запрет России.

По имеющейся информации, американская субмарина вошла в воды данного района, прошла значительную его часть и за несколько дней прошла до берегов Японии. При этом россияне не смогли заметить данную подводную лодку. Сообщается, что это произошло 5 ноября с. г. Отметим, что Северный морской путь Россия считает «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией» с Арктическим регионом. Поскольку для Москвы этот район является стратегически важным, она запрещает проход морских судов других государств по Северному морскому пути без своего разрешения. Тем временем российские власти пока что никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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