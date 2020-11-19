«Пик достигнут»: в ВОЗ выступили с обнадеживающим заявлением

В то же время она добавила, что в странах ситуация разная. «Некоторые еще набирают скорость, а в других, кажется, ситуация стабилизируется», — добавила Вуйнович. Она также указала, что 81% случаев заражения на прошлой неделе было зафиксировано в Европе и Северной Америке — по словам представителя ВОЗ, эпицентр заражения находится там.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 56,2 млн человек, скончались свыше 1,3 млн.