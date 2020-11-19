Объявлен главный музыкант года

Подведены итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Главным музыкантом года объявлен хип-хоп-исполнитель Lil Baby.

«Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними», — прокомментировал свою победу артист.

Прорывом года признали рэпершу Megan Thee Stallion. Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.

Лучшим автором песен назвали Тейлор Свифт, чей альбом folklore занимал первые места в чартах Apple. Рэпер Родди Рич взял награду в номинации «Лучшая песня» за свой трек The Box. Он же победил в категории «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.