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Объявлен главный музыкант года

Объявлен главный музыкант годаПодведены итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщается на сайте компании Apple.
Главным музыкантом года объявлен хип-хоп-исполнитель Lil Baby.
«Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними», — прокомментировал свою победу артист.

Прорывом года признали рэпершу Megan Thee Stallion. Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.
Лучшим автором песен назвали Тейлор Свифт, чей альбом folklore занимал первые места в чартах Apple. Рэпер Родди Рич взял награду в номинации «Лучшая песня» за свой трек The Box. Он же победил в категории «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.

19 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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