Новая вакцина от коронавируса серьезно спасает стариков

Экспериментальная вакцина COVID-19, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ у пожилых людей, показали опубликованные в четверг данные. Исследователи планируют опубликовать результаты поздней фазы испытаний к Рождеству.

Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале Lancet, вакцина помогает выработать сильный иммунитет людям старше 70 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Исследователи продолжают клинические испытания 3-й фазы, проверяя эффективность вакцины на более широкой выборке добровольцев, в том числе с сопутствующими заболеваниями. Окончательные результаты планируется получить к Рождеству.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca считалась одной из самых перспективных, однако компании Pfizer, BioNTech и Moderna в последние дни вырвались вперед, опубликовав результаты поздней фазы клинических испытаний, показавшие более 90 процентов эффективности.

Во второй фазе исследований, по итогам которой были представлены данные, участвовали 560 здоровых добровольцев, из них 160 в возрасте 18–55 лет, 160 в возрасте 56–69 лет и 240 в возрасте 70 лет и старше.