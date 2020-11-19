Напечатанный на 3D-принтере микро-кораблик поможет ученым исследовать движение бактерий

Размер кораблика под названием Benchy около 30 микрон, что составляет всего 2/3 толщины человеческого волоса или в шесть раз больше бактериальной клетки. Создателями кораблика стали сотрудники Лейденского университета (Нидерланды), а верфью – 3D-микропринтер.



При таких микроскопических размерах все детали кораблика выглядят безупречно, включая судовые надстройки и капитанский мостик. Цель создания необычного судна – понять, как микроорганизмы, к примеру, бактерии перемещаются в жидкой среде.

Для печати Benchy был задействован коммерческий 3D-микропринтер, работающий на основе технологии 2РР, известной также, как двухфотонная полимеризация. С ее помощью 3D-объекты формируются внутри капель вещества, затвердевающего при облучении высокоточным лазером.

По словам участников лейденской команды, микрокораблик они напечатали просто потому что у них было хорошее настроение, но помимо него они создали и несколько более специфических объектов. Например, с помощью того же принтера они создали микроспираль диаметром меньше микрона. С ее помощью ученым удалось замерить скорость и траекторию движения нескольких типов частиц.