Найден идеальный двойник Эммы Уотсон — причем девушка не планирует идти в шоу-бизнес, а занимается науками и к тому же феминистка.

Никакой пластики, только забавы природы.

Кажется, каждый из нас имеет в этом мире точную копию. Только вот на примере селебрити заметить это гораздо легче.

Например, Рианна и Анджелина Джоли имеют по несколько доппельгангеров, которые не делали никаких пластических операций, чтобы быть похожими на суперстар. Все матушка природа.

Теперь и у звезды франшизы «Гарри Поттер» Эммы Уотсон есть очередной двойник — Элла Нортон из Великобритании. 17-летняя девушка сама показывает свое сходство с голливудской актрисой в коллажах. И похожесть этих двух такова, что жутковато становится.

Даже некоторые фанаты «Гарри Поттера» растерялись, взглянув на фотосравнения, ведь не могли сразу определить, кто есть кто. А ты сможешь?