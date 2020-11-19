Мировой долг из-за пандемии станет рекордным

Объем мирового долга может достигнуть к концу текущего года рекордного значения в $277 трлн, или 365% глобального ВВП в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такие оценки содержатся в опубликованном в среду отчете вашингтонского Института международных финансов.

Как отмечают в главной лоббистской организации мирового частного банковско-финансового бизнеса в столице США, экономические последствия пандемии стали причиной увеличения мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года, что привело к «установлению нового рекорда в размере более $272 трлн в третьем квартале 2020 года», сообщает Bloomberg.

«Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет $277 трлн (365% ВВП)», — предупреждают в институте.

При этом, по данным экспертов, уровень задолженности вне финансового сектора в мире увеличится в этом году $210 трлн по сравнению с $194 трлн в 2019 году.

Напомним также, что в начале ноября Европейская комиссия на фоне пандемии коронавирусной инфекции ухудшила оценки по динамике мирового ВВП на 2020–2021 годы. Как следует из нового доклада регулятора, в 2020 году Еврокомиссия теперь ожидает снижения мирового ВВП на 4,3%. Оценка ухудшена на 0,8 процентного пункта по сравнению с весенним прогнозом. Ожидания на 2021 год были скорректированы также в сторону снижения — на 0,6 процентного пункта до роста в 4,6%. Впервые Еврокомиссия дала прогноз роста глобального ВВП на 2022 год — 3,6%.

В докладе подчеркивается, что «мировая экономическая активность, которая уже замедлилась с 2018 года, оказалась под ударом пандемии COVID-19, что привело к беспрецедентной рецессии в первой половине 2020 года».

Ранее, в середине октября, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что мир может недосчитаться почти $30 трлн в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. По ее словам, «на протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП».

При этом Георгиева указала, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до $280 млрд, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.

До этого Международный валютный фонд улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП — как ожидается, в текущем году глобальная экономика сократится на 4,4%, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.

Таким образом, прогноз-2020 по мировому ВВП улучшен на 0,8 процентного пункта, а на 2021 год — ухудшен на 0,2 процентного пункта.

В докладе фонда указывалось, что находящаяся в «глубокой рецессии» мировая экономика «начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась» в апреле. Однако в условиях «продолжающегося распространения COVID-19 многие страны», подчеркивает МВФ, не только приостановили процесс отмены сдерживающих распространение коронавируса экономических мер, но и возобновляют их «для защиты уязвимых категорий населения». Как отмечают в фонде, «долгий возврат мировой экономики к уровням активности, существовавшим до пандемии, по-прежнему склонен к спадам».