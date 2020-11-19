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Михаил Боярский заявил, что он миллиардер

Не мой удел: Боярский жестко ответил СадальскомуАктер Михаил Боярский ответил своему коллеге Станиславу Садальскому, упрекнувшего его в том, что у него «сын миллиардер».
«Мне очень приятно, что у меня сын миллиардер, который помогает семье. Я и сам миллиардер», — заявил Боярский изданию Daily Storm.

При этом Боярский отметил, что не собирается принимать помощь от кого бы то ни было. По его словам, «получать подачки» — «это удел Садальского».
«Мой удел — быть мужчиной и содержать семью», — заключил актер.

Как писал «Рамблер», ранее Михаил Боярский раскритиковал артистов, которые жалуются на невозможность заработать во время пандемии коронавируса. Боярский отметил, что артисты-мужчины должны уметь зарабатывать не только своей непосредственной деятельностью. Садальский согласился, что артист не имеет права жаловаться, но напомнил, что у Боярского сын миллиардер, которого он в свое время «пристроил» на хорошее место через свои «питерские связи».

19 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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