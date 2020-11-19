Мюзикл Выпускной собрал звездный актерский состав. Премьера картины запланирована на 11 декабря 2020 года.



Актриса Мэрил Стрип зачитает рэп в новом фильме Netflix Выпускной, который является киноадаптацией бродвейского мюзикла. Об этом сообщил еженедельник Variety.

Как уточнил режиссер картины Райан Мерфи, в конце ленты все звезды объединятся, чтобы спеть особый трек о женщинах и их неиссякаемой силе под названием Wear Your Crown (Неси свою корону) .

«Думаю, поклонники Мэрил сойдут с ума от этого. У меня есть видео, на котором Мэрил читает рэп. Она была так хороша, что мы сняли сцену с первого дубля, который доказывает: нет ничего, чего не смогла бы сделать Мерил Стрип», − подчеркнул Мерфи.

Действия фильма разворачиваются в Индиане. Старшекласснице-лесбиянке не разрешают привести на выпускной свою девушку и на помощь ей приходят четыре бродвейских актера, которые переживают не лучшие времена.

Главные роли в мюзикле исполняют Николь Кидман, Мерил Стрип, Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман.