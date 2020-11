Меган Маркл призналась в предоставлении личной информации авторам книги

Вышедшую в августе книгу «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», авторами которой стали Омид Скоби и Кэролин Дюран, продолжают активно обсуждать в СМИ. В ней рассказывается о подробностях жизни герцогов Сассекских и их взаимоотношениях с членами королевской семьи. Впрочем, насколько все написанное в ней действительно имело место, неизвестно: представитель 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри заявлял, что интервью и комментариев Скоби и Дюран супруги не давали, а при написании произведения авторы руководствовались своим опытом работы в качестве сотрудников королевской пресс-службы.

Однако стало известно, что Меган Маркл все же предоставляла личную информацию авторам нашумевшей книги. В судебных документах по делу против британских таблоидов, с которыми судятся супруги, говорится, что герцогиня позволила третьей стороне передать информацию двум королевским инсайдерам. Причина была в том, что она боялась, что они тоже напишут, будто она отвернулась от своего отца Томаса Маркла, как это неоднократно делали СМИ.

Адвокаты Меган рассказали, что она была обеспокоена тем, что рассказ ее отца в средствах массовой информации о том, что она прекратила с ним общение и даже не пыталась связаться с ним, будет повторен в книге, поэтому она позволила раскрыть эту информацию.

Меган Маркл с отцом Томасом Марклом

В документах также говорится, что, передавая эту информацию, Меган намеревалась показать ситуацию со своей стороны и в итоге дала своему другу (его имя не называется) разрешение общаться со Скоби и Дюран. Эта информация включала в себя и информацию о письме, которое Меган написала отцу.

Напомним, что сейчас герцогиня судится с британскими таблоидами The Mail on Sunday и MailOnline и их издателем Associated Newspapers, которые опубликовали отрывки из ее письма отцу, тем самым нарушив ее право на конфиденциальность. Однако после обнародования новых данных у нее могут возникнуть проблемы, так как теперь адвокаты издания утверждают, что Меган сама позволила третьим лицам делиться деталями своей жизни, в том числе информацией о том самом письме.

Кроме того, выяснилось, что черновик письма Меган показала своему мужу принцу Гарри и тогдашнему секретарю по коммуникациям Кенсингтонского дворца Джейсону Кнауфу. Адвокаты Меган утверждают, что она пошла на этот шаг, так как для нее это был «глубоко болезненный процесс», который они переживали все вместе. Они также отметили, что Кнауф дал ей несколько комментариев, однако никаких фактических исправлений в письмо не вносил, так как это было личное письмо дочери отцу. Так что теперь Меган, похоже, придется доказывать, что письмо она писала без посторонней помощи, в противном случае победа будет не на ее стороне.

Новое судебное заседание по этому делу, которое было назначено на январь, перенесли на осень 2021 года.