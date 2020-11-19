Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мусульманских лидеров принять хартию республиканских ценностей для противостояния исламизму.

Как сообщил Елисейский дворец, 18 ноября Макрон встретился с представителями Совета мусульманского культа и дал 15 дней на принятие хартии. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.

В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамов – специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии.

В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трёх из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.

На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.