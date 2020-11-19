Кто же он — второй израильский космонавт?

Полёт должен состояться из Флориды в конце 2021 г., на космическом корабле SpaceX Dragon (а точнее, на модернизированной версии SpaceX Dragon 2 , пилотируемая версия имеет обозначение Crew Dragon). В ближайшие месяцы Стибе начнёт подготовку к космическому полету. За три месяца до полета он пройдет интенсивный курс подготовки в Германии, США и России. На момент полёта Стибе будет уже 63 года, он станет самым старым космонавтом на МКС. В то же время нужно напомнить, что самым старым космонавтом в истории был Джон Гленн (John Glenn). Во время его второго полёта (шаттл «Дискавери», 1998 г., миссия STS-95) Гленну было уже 77 лет.

Космический корабль пристыкуется к международной космической станции (МКС) и Стибе проведёт на её борту 200 часов, проведя большое количество научных экспериментов, спланированных израильскими учёными и стартап-компаниями, а также проведёт ряд видеотрансляций о своей работе для детей Израиля. В ближайшие дни фонд «Рамон» совместно с министерством науки и технологии опубликует призыв к учёным и специалистам разных областей направлять предложения по испытаниям, которые могут быть осуществлены в космосе и иметь научное значение.

Стоимость полёта для Стибе – 50 млн долларов, средства предоставлены фондом «Рамон» и самим Стибе. Полет экипажа с участием Стибе станет (после разрешения НАСА) первой миссией на МКС, полностью укомплектованной частными лицами. Министерство науки и технологий Израиля планирует собрать ещё несколько млн шекелей на финансирование разработки, изготовления и запуска израильских научных экспериментов вместе со Стибе, сам же Стибе будет проводить эксперименты на добровольных началах и в своё личное время. Позже будет сформирована образовательная программа для израильских детей, которую Стибе будет проводить в космосе.

Эйтан Стибе был боевым летчиком (4.5 побед в воздушных боях) и лётчиком-инструктором на протяжении 43 лет (1976-2019), принимал участие в десятках боевых операций. После демобилизации основал LR Group, которая специализируется на проектах в области безопасности и инфраструктуры в Африке. Он также является основателем венчурного фонда Vital Capital, занимающийся финансированием и реализацией экономических и социальных проектов в Африке. Стибе также является одним из основателей фонда «Рамон» и входит в совет управляющих.

На церемонии, состоявшейся в резиденции президента Стибе сказал: «Через год я получу возможность принять участие в полете на МКС. Это крайне важная и увлекательная миссия, которая имеет значение для науки, образования и изучения человеческого духа. МКС – это один из величайших центров международного сотрудничества, где космонавты из разных стран работают и учатся вместе. Это именно то братство, которое нам так необходимо, особенно в эти непростые дни борьбы с коронавирусом».

Биография Эйтана Стибе

Родители Стибе – евреи из Голландии, оба были активистами еврейских молодёжных движений, познакомились во время работы инструкторами в летнем лагере для сионистской молодёжи. После завершения учёбы поженились и репатриировались в Израиль в 1953 г. Стибе родился в Хайфе 12.01.58.

Мать Альма работала социальным работником в психиатрической клинике в Рамат-Хен. Отец Эхуд был исследователем почвы и водных ресурсов в институте «Вулкани» в Реховоте. В 1962 г., когда Эйтану было 4 года, семья временно переехала в США, где Эхуд учился на степень доктора. В 1965 г. вернулись в Израиль и поселились в Рамат-Гане. Эхуд закончил старшую школу («Тихон») «Блих». Занимался спортом: был в школьных сборных по лёгкой атлетике и гандболу, был в сборной Израиля по дзюдо, два раза выигрывал чемпионат Израиля среди младших возрастов. Был активистом скаутского движения («Цофим»), ездил инструктором в летние лагеря в США.

Был призван в июле 1976 г., поступил на лётный курс, закончил его по специальности «лётчик боевых самолётов». Летал на «Скайхоках» в 140-й и 102-й эскадрильях, далее на «Фантоме» в 201-й эскадрильи, далее на F-16 в 117-й эскадрильи. В 1984 г. демобилизовался, до 2012 г. продолжал службу в 117-й как резервист (Илан Рамон командовал этой эскадрильей в 1990-1992 гг.). Далее в 2013-2019 гг. был инструктором в резерве в лётной школе в эскадрилье начальной подготовки лётчиков боевых самолётов («Ришони Крав»). Выбирался резервистом-отличником, получил знак лётного отличия («От Мофет бэ-Тиса»).

Во время войны в Ливане 1982 г. Сбил 4.5 самолёта противника. 09.06.82 Стибе был вторым номером у Элиэзера Шкеди (командующий ВВС в 2004-2008 гг.). Стибе пилотировал «Нец» (F-16A) Б/Н 129, Шкеди – Б/Н107. Оба выпустили ракеты AIM-9L («Лулав») по сирийскому МиГ-23, победу разделили пополам (в том же бою Шкеди сбил ещё один МиГ-23, также ракетой «Лулав»). А 11.09.82 Б/Н107 пилотировал уже Стибе. В одном вылете он сбил 4 ЛА: МиГ-23 («Лулав»), Су-22 («Лулав»), Су-22 (из пушки), вертолёт «Газель» (ракетой AIM-9P, «Микбац»). За всю историю ВВС было 4 случая, когда лётчик сбивал 4 ЛА противника в одном самолёто-вылете. Три других случая произошли во время войны 1973 г. Стибе также стал единственным в мире лётчиком F-16, сбившем 4 самолёта в одном вылете.

После демобилизации в 1984 г. Стибе работал на «Израильской Авиационной Промышленности», консультантом в рамках проекта «Лави». В 1985 г. стал одним из основателей LR Group. Компания занималась различными военными проектами в развивающихся странах: поставка оружия, создание систем ПВО и береговой обороны, создание аэропортов, в последующем сотовая и спутниковая связь, и даже проекты в области с/х и создание молодёжных деревень. Главная роль Стибе была в вопросах финансирования проектов. В 2011 г. завершил работу компании и продал свою долю в ней (33%). Далее купил 35% компании «Митрали» с похожей специализацией, работал в ней до 2018 г., далее вышел из компании и продал свою долю.

Ещё в 2010 г. создал фонд Vital Capital, проводившем гуманитарные проекты в Африке, главным образом в Анголе, Берегу слоновой кости и Гане). Член The World Economic Forum, сотрудничает с целым рядом компаний, работающих в области медицины и образования. В 2010 г. участвовал и в создании фонда «Рамон».

Стибен женат с 1985 г. на Леоре. Имеют дочь и двух сыновей.



Церемония в резиденции президента Израиля (в центре) 16.11.20. Стибе 3-й слева.