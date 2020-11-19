Известная звезда Голливуда ищет красивые фото Украины

Американский актер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт обратился к украинцам с просьбой помочь ему отыскать красивые фотографии Украины.

Так, по словам 39-летней знаменитости, он готовит несколько новых проектов для своего сайта, где и будут размещены снимки. Об этом Левитт сообщил на личной странице в Facebook, прикрепив к посту фото украинских Карпат.

«Привет, друзья из Украины! Я в поиске крутых фотографий Украины для своего нового проекта. Найдите несколько фото, которые вы делали где-то в стране, и добавьте их к проекту. Он также открыт для писателей и актеров дубляжа», – написал он.

Джозеф Гордон-Левитт – известный американский актер. Любители кинематографа хорошо его знают по лентам «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бросок кобры», «Петля времени», «Линкольн», «Сноуден», «Жизнь прекрасна», «Третья планета от Солнца» и многих других.