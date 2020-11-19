Исследователи оценили эффективность масок против коронавируса и она оказалась не такой как ожидалось ранее.

Ученые Копенгагенского университета в Дании показали, что правильно надетая маска, вероятно, не способна защитить владельца от заражения коронавирусом. Выявленная специалистами разница в риске инфицирования для человека в маске и без нее находится в пределах погрешности и составляет 20 процентов. В то же время ученые не исключили реальную пользу от повсеместного ношения масок потенциально инфицированными людьми. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие около шести тысяч человек, при этом 3030 носили маски в зависимости от различных рекомендаций, а 2994 человека вошли в контрольную группу, в которой маски не носили. При этом каждый проводил вне дома не менее трех часов, что, согласно рекомендациям, требовало ношение маски.

Ученые проверяли, как много добровольцев заразится коронавирусом через месяц, что определялось по результатам тестирования на антитела и ПЦР-диагностики. Кроме того, выявлялся уровень заражения другими респираторными вирусами.

Заражение SARS-CoV-2 было выявлено у 1,8 процента человек, носивших маски, и у 2,1 процента участников контрольной группы. Однако исследователи называют различия статистически незначимыми, поэтому они не могут исключить, что маска не способна защитить владельца от инфицирования, если окружающие его люди с COVID-19 сами не носят маски.