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Исследователи оценили эффективность масок против коронавируса

Исследователи оценили эффективность масок против коронавируса и она оказалась не такой как ожидалось ранее.

Ученые Копенгагенского университета в Дании показали, что правильно надетая маска, вероятно, не способна защитить владельца от заражения коронавирусом. Выявленная специалистами разница в риске инфицирования для человека в маске и без нее находится в пределах погрешности и составляет 20 процентов. В то же время ученые не исключили реальную пользу от повсеместного ношения масок потенциально инфицированными людьми. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие около шести тысяч человек, при этом 3030 носили маски в зависимости от различных рекомендаций, а 2994 человека вошли в контрольную группу, в которой маски не носили. При этом каждый проводил вне дома не менее трех часов, что, согласно рекомендациям, требовало ношение маски.

Заражение SARS-CoV-2 было выявлено у 1,8 процента человек, носивших маски, и у 2,1 процента участников контрольной группы. Однако исследователи называют различия статистически незначимыми, поэтому они не могут исключить, что маска не способна защитить владельца от инфицирования, если окружающие его люди с COVID-19 сами не носят маски.

19 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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