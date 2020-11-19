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Испания объявила о масштабной распродаже жилья

Испанский банк Cajamar и агентство недвижимости Haya Real Estate объявили о масштабной распродаже жилья, в рамках которой на рынке появилось более трех тысяч объектов со скидкой 40 процентов. Акция продлится до 31 декабря текущего года, сообщает Idealista.

Наиболее выгодные предложения сосредоточились в Валенсии (более 1,5 тысячи объектов), городах Андалусии (более тысячи объектов) и в Мурсии (520 предложений). В основном риелторы предлагают потенциальным покупателям жилые здания —обустроенные особняки с террасами, виллы, дома и квартиры. Некоторые из объектов располагаются на побережье.

По данным Idealista, в рамках акции в Испании можно приобрести и квартиры. Так, в провинции Аликанте есть лот площадью 63 квадратных метра с двумя спальнями. Во время распродажи его стоимость снизят до 56,4 тысячи евро (около 5,1 миллиона рулей). В Валенсии также выставлены на продажу квартиры с террасами. Площадь некоторых из них достигает 307 квадратных метров. Их предлагают купить за 146,1 тысячи евро .

19 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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