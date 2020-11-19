Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

На 19 ноября состояние Маска оценивается в 120 миллиардов долларов, а состояние Цукерберга — в 103 миллиарда долларов.

По данным агентства, состояние бизнесмена выросло за день на 10,2 миллиарда долларов на фоне роста акций Tesla на 10%.

Первое место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 миллиарда долларов, а на втором находится основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов).

В глобальном рейтинге Forbes по состоянию на 19 ноября Маск (четвертое место, 105 миллиардов долларов) также обошел Цукерберга (пятое место, 99,9 миллиарда долларов).