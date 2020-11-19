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Фанаты призвали Бузову носить нижнее белье

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за отсутствие нижнего белья на фото в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под публикацией в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 34-летняя телезвезда позирует на фоне двери в красной кожаной юбке и черной облегающей футболке с разноцветными эмблемами. При этом видно, что на Бузовой нет бюстгальтера. Ее образ дополнили часы, браслет и золотистые подвески в виде цепей. Пост набрал почти 210 тысяч лайков.

Фанаты принялись критиковать внешний вид певицы и призвали ее носить нижнее белье в комментариях. «Ну, неужели нельзя надеть бюстгальтер», «Стыдно смотреть, лифчик носи», «Лифчик, Оля, купи, вроде богатенько живешь, или муж купить не может?», «Оля, надень лифчик, хватит позориться! Неужели ты не видишь, как некрасиво и ужасно!» — возмущались они.

19 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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