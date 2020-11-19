Найден идеальный двойник Эммы Уотсон В Украине зафиксированы рекордные 13357 заражений COVID-19 в течение суток, 257 человек скончались » «Это уже агония» Порошенко ответил Зеленскому на угрозу штрафовать владельца спортклуба «5 элемент» 18 ноября Петр Порошенко отреагировал на выпад Владимира Зеленского по «возвращение краденого из бюджета» путем проверок его клуба Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook. «Это уже агония, Владимир Александрович», — заявил Порошенко. «А о» вернуть украденное из бюджета «, здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз сегодня рассказал о вашем Большое крадивництво», — добавил пятый президент. Напомним, 18 ноября в очередном видеообращении действующий президент Владимир Зеленский прокомментировал первые двое суток «карантина выходного дня» и якобы нарушение этого режима со стороны предпринимателей. В частности, Зеленский высказался о клубе Порошенко «5 элемент». По его словам, если надо будет выписать «100 штрафов» владельцу клуба «5 элемент», то это будет сделано.

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