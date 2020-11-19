Экономика Росиси обвалится более чем на 5%

Российская экономика завершит год ускорением падения, считает Банк России.Сокращение ВВП, которое удалось затормозить с 8% во втором квартале до 3,6% — в третьем, вновь начинает набирать обороты.

«В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже», — заявил в четверг директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на заседании комиссий по финансовой индустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, Банк России в базовый сценарий не закладывает повторения жестких ограничительных мер из-за коронавируса. «Тем не менее, рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности, — пояснил Тремасов. — В первую очередь, это проявляется в секторе услуг» (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, во втором квартале экономика пережила провал розничной торговли на 16%, а объем платных услуг населению рухнул на 36,1%.

Уже в июле спад оборота розницы удалось замедлить до 1,9%, но начиная с августа стрелки на спидометре ритейла снова поползли вниз, и к сентябрю сокращение продаж достигло 3%.

«Бурное восстановление» в третьем квартале было поддержано как бюджетной, так и денежно-кредитной политикой, отметил Тремасов: ЦБ снизил до исторического минимума ключевую ставку, а бюджет направил около триллиона рублей на социальные выплаты, прежде всего семьям с детьми. Этих денег, впрочем, хватило на несколько месяцев.

«Резкое восстановление сейчас берет паузу, связанную с влиянием второй волны пандемии. Причем влияние идет как по внешним каналам, так и по внутренним», — констатировал Тремасов.

Первые данные Росстата за октябрь показали заметное ухудшение ситуации в промышленности. Темпы спада объемов выпуска ускорились с 3,6% до 5,9%. Причем в обрабатывающем секторе — на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, — был зафиксирован обвал на 4,4% — худший с апреля-мая, когда в стране действовал режим нерабочих дней. «Пауза» в восстановлении экономики, по оценке ЦБ, может продлиться до весны.

«Конечно, очень большую роль будет играть фактор появления вакцин. Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме», — заявил Тремасов.

На октябрьском заседании ЦБ РФ, напомним, улучшил прогноз по российской экономике на текущий год, но снизил — на следующий. По оценке регулятора, 2020-й завершится для ВВП России падением на 4-5% (против 4,5-5,5% в предыдущем прогнозе), а 2021-й принесет восстановление на 3-4% (вместо 3,5-4,5%, ожидавшихся ранее).