Дженнифер Энистон стала лицом компании по здоровому образу жизни

51-летняя Дженнифер Энистон стала лицом нового бренда и снялась в рекламной кампании в его поддержку. Актриса является фанаткой спорта и адептом здорового образа жизни в целом. Держать себя в форме и хорошо выглядеть звезде помогают не только правильное питание и регулярные тренировки, но и прием витаминов, которые поддерживают ее организм изнутри.

Несколько лет назад Энистон начала принимать коллагеновый комплекс, чтобы улучшить состояние кожи, мышц и костей, а недавно приняла предложение стать лицом новой рекламной кампании этой марки. На новых кадрах Дженнифер демонстрирует подтянутое и загорелое тело, выполняя упражнения.

Дженнифер Энистон

Звезда стала не только лицом декабрьской рекламной кампании, но и заняла почетный пост креативного директора Vital Proteins.

Я рада присоединиться к компании в качестве креативного директора. Много лет назад я начала принимать коллаген этой марки, поэтому, когда мне предложили стать частью бренда в более широком смысле, я сразу же за нее ухватилась. Я всегда была сторонницей ухода за собой изнутри и теперь хочу рассказать другим о важности приема коллагена. Наша сила начинается изнутри, поэтому мой выбор — это правильное питание и прием добавок. Именно с этого я начинаю каждый свой день,

— рассказала Дженнифер о своем новом назначении.

В прошлом году личный тренер Энистон Лейон Азубуике рассказал, что питание его подопечной включает большое количество продуктов, насыщенных здоровыми жирами. Рацион звезды включает в себя авокадо, кокосовое масло, лосося и не только. При этом сама актриса утверждает, что иногда все же нарушает диету: например, ради любимой пасты «Карбонара», в которой бекон из свинины заменяет альтернативным из индейки.