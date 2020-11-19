Дакота Джонсон сменила имидж

Известная актриса, звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отныне и предпринимательница.

Так, 31-летняя знаменитость объявила о запуске марки секс-игрушек, где стала инвестором и креативным директором. Об этом Дакота рассказала в интервью британскому Vogue.

Сексуальное благополучие — одно из основных прав человека. Секс по обоюдному согласию и интимное удовольствие — это забота о себе. Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам несмотря на пол, возраст или сексуальной ориентации — поделилась звезда.

Кроме того, по случаю старта проекта Джонсон снялась в фотосессии в новом имидже. Актриса перекрасила волосы в черный цвет.

Джонсон уверена, что вибратор должен стать предметом личной гигиены. Кроме секс-игрушек, марка звезды будет выпускать органические презервативы и персонализированные лубриканты.