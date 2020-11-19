Бритни Спирс прыгнула в океан в одежде и взволновала поклонников

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео, на котором она спрыгнула в океан в одежде, и взволновала фанатов. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах знаменитость идет по тропинке к обрыву и совершает прыжок со скалы в воду. Она одета в короткие бежевые шорты и белую футболку. Вслед за исполнительницей прыгает ее возлюбленный Сэм Асгари. Известно, что ролик снят на острове Мауи, куда Спирс прибыла в преддверии своего 39-летия. «Здесь только магия», — подписала она пост, который набрал больше миллиона просмотров.

Действия знаменитости удивили ее поклонников, однако они порадовались за нее в комментариях. «Я не знаю никого более заслужившего отпуск, чем Бритни Спирс», «Боже, легендарная королева, люблю тебя», «Делай то, что делает тебя счастливой!», «Королева водных прыжков», — писали они.